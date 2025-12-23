WBC: Bryce Harper jugará el Clásico Mundial con Estados Unidos 2026

Suscríbete a nuestros canales

La selección de Estados Unidos sigue dando de qué hablar por lo que será su roster de cara al Clásico Mundial de Béisbol 2026. En esta oportunidad, la estrella de los Philadelphia Phillies, Bryce Harper, anunció a través de sus redes que formará parte del equipo para esta cita mundialista.

El anuncio ha generado una ilusión enorme alrededor de todos sus fanáticos y no es para menos, ya que sería la primera participación del pelotero de 33 años con el uniforme de su país a nivel profesional.

Es importante recordar que es uno de los mejores bateadores de su generación. Desde su llegada a la Major League Baseball se ha ganado el reconocimiento de ser uno de los jugadores más destacados dentro y fuera del terreno. Su habilidad con el bate y su energía y entrega le han valido el cariño de los aficionados y su estatus más que estelar.

Bryce Harper: Un jugador clave para el Clásico Mundial de Béisbol 2026

El Clásico Mundial de Béisbol es uno de los torneos internacionales más importantes del deporte, y con la participación de Harper, se espera que el equipo de EE. UU. sea aún más competitivo y con esto, es aún más favorito para quedarse con el título.

En la campaña 2025, disputó un total de 132 compromisos, 72 carreras anotadas, 131 hits, 32 dobles, 27 cuadrangulares, 75 remolcadas, 12 bases robadas, 70 boletos, 121 ponches y promedio ofensivo de .261.

Finalmente, la presencia de Bryce Harper en el Clásico Mundial de Béisbol refuerza y reafirma el compromiso que tienen los peloteros con volver a ganar este prestigioso campeonato mundialista por delante de los japoneses, dominicanos y venezolanos.