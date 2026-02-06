Actriz y comediante venezolana cumplió 101 años: Trabajó en "Cheverísimo"

Suscríbete a nuestros canales

El jueves 5 de febrero estuvo de cumpleaños la recordada actriz y comediante venezolana Margot Pareja. La artista trabajó en grandes producciones como “Cheverísimo”, “Radio Rochela” y “El Show de Joselo”, que la hicieron ganarse el cariño del público venezolano.

Una gran artista

Margarita Águeda Pareja Ramírez, nacida en Caracas en 1925, es un gran referente de la época de oro de la televisión venezolana y pionera de la radio.

La artista junto a sus hermanas Carmen y Victoria Pareja, formaron un popular grupo de comedia llamado como "El Trío Armonía".

Además, fue de las pioneras en el emblemático show Radio Rochela, transmitido a toda Venezuela a través de Radio Caracas Televisión (RCTV).

Trabajó en la popular telenovela “La Zulianita”, protagonizada por los actores Lupita Ferrer y José Bardina, y la participación antagónica de Chelo Rodríguez.​​

Sigue viva

La reconocida página de novelas y farándula nacional, Pantalla de oro, informaron en una publicación que la artista se mantiene con vida, residenciada en Miami, Estados Unidos, con su familia.

Artistas venezolanos como Alba Roversi, Betty Hass, Karl Hoffmann y Judith Vásquez, le enviaron bonitos comentarios y felicitaciones de cumpleaños.

“Mi querida Margot. Extraordinaria persona, excelente comediante y cantante. Un privilegio compartir largos techos de mi carrera con ella, felicidades y bendiciones infinitas”, escribió Betty Hass.