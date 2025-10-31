Humoristas expresan su dolor por la muerte de actriz de “Radio Rochela”

Suscríbete a nuestros canales

Venezuela se despertó con la noticia del fallecimiento de Hilda Elena Fuenmayor a los 54 años, quien padecía de cáncer. Por ello, el gremio artístico ha expresado su dolor por la pérdida de la querida actriz de “Radio Rochela”.

Aunque poco se sabía de su estado de salud, la cuenta de Instagram Pantalla de Oro confirmó que murió en Caracas y enfrentaba una dura batalla contra el cáncer en la zona abdominal.

La noticia fue difundida por su querida amiga y actriz Maribel Zambrano en una publicación cargada de emociones y recuerdos juntas. “Así te vamos a despedir hermana Hilda Elena Fuenmayor, con el corazón destrozado. Jamás te olvidaremos”, escribió en un post publicado en la noche del 30 de octubre.

Gremio artístico se despide de Hilda Elena Fuenmayor

En el post, varios comediantes y celebridades venezolanas se han mostrado conmovidos por la lamentable noticia de la muerte de la actriz de “Radio Rochela”, mostrando su aprecio y dolor en los comentarios.

Betty Hass: “Triste y lamentable noticia. Ya descansa en la luz mi reina. Luz a su alma y fortaleza y consuelo para ustedes mi bella”.

Vanessa Senior: “Ay no le digas esta va*na”.

El Moreno Michael: “Que pasó no puede ser, Dios mío”, comentó sorprendido.

Honorio Torrealba: “Que triste noticia. Mis condolencias a sus amigos y familiares”.

Hilda Elena Fuenmayor y su paso en “Radio Rochela”

Hilda Elena Fuenmayor destacó en el programa humorístico de RCTV “Radio Rochela”, en su personaje de Emmanuelle en el sketch de Los Franceses junto a Juan Carlos Barry, Gaetano Ruggiero y Roy Díaz.

Su trabajo se extendió al teatro con obras recordadas como “El tamaño no importa” y “Si me lo pides te lo doy”.

En el 2022 su familia había creado un GoFundMe para recolectar dinero para combatir la enfermedad. Muchos de sus compañeros de la recordada rochela compartieron el perfil para recolectar la ayuda.