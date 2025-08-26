Betty Hass emigró a Chile y así se gana la vida tras su éxito en la televisión

Suscríbete a nuestros canales

Venezuela conoció a Betty Hass, por las grandes producciones realizadas en "Cheverísimo" y "Radio Rochela", como el sketch "Asocerro" de 1983. Hoy la artista se encuentra radicada en Chile, junto a su familia, dónde vive momentos personales muy satisfactorios.

Gran celebración

Hass estuvo de cumpleaños el pasado lunes 13 de agosto, por lo que abrió la puerta de su restaurante en Chile para celebrar con familiares y amigos sus 71 años.

A través de Instagram la artista compartió imágenes de felicitaciones y cariño que le hicieron llegar el público venezolano que la recuerdan por su talento, carisma y humor, derrochado por muchos años en la pantalla nacional.

Aunque vive lejos de Venezuela, lleva en su corazón la gastronomía criolla, deleitando a muchos con arepas de diversos sabores, sopas y jugos.

A través de Instagram Betty postea todo lo relacionado con su negocio, destacando que cuenta con un gran sabor, que le ofrece a quien lo visite transportarse a Venezuela.

Una trabajadora incansable

Aunque está alejada de la televisión, se dedica a llevar las riendas de su negocio de lunes a lunes, siendo parte de esos venezolanos que luchan por una estabilidad fuera de nuestras fronteras.

Su humor, alegría y contagiosa risa es parte de la atención en Betty comparte a sus clientes. Una experiencia que ofrece a la gente no solo degustar el sabor criollo en chile, sino también fotografiarse con la comediante.

Los precios de La Arepería Chile varían, por ejemplo, una arepa grande tiene un valor de $2.99, con contornos como diablito con tajada, carne mechada, pollo, pernil, y muchas más.