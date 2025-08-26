Emma Rabbe regresa a Venezuela tras diez años lejos ¡Bienvenida!

Suscríbete a nuestros canales

La actriz, modelo y exreina de belleza Emma Rabbe se encuentra en Venezuela, tras diez años de ausencia, viviendo en Canadá con sus hijos. La criolla ha posteado en redes videos e imágenes de su regreso a suelo nacional, con mucha nostalgia por estar rodeada del cariño de su gente.

Gran bienvenida

En uno de los clips aparece la rubia de hermosos ojos, en el avión aterrizando al país en donde comenzó su carrera artística con Miss Venezuela Mundo 1988, programas y múltiples novelas que la hicieron una artista de renombre.

Con los ojos aguados y viendo por la ventana, es la enorme emoción que sintió la expareja del fallecido actor Daniel Alvarado.

"Hoy regreso a Venezuela después de diez años. Es imposible evitar sentir nostalgia y alegría a la vez. Es mi bandera, mis estrellas y es mi país", escribió hace pocos días la artista que participó en la popular novela "Mi Gorda Bella".

La publicación ha despertado múltiples comentarios de felicidad de artistas por la llegada de Rabbe a la nación que la vio crecer, formarse y consolidar una familia de tres hijos llamados, Diego José, Calvin Daniel y Daniel Alejandro.

Comentarios de amor

Carmen Julia Álvarez, fue una de las primeras en comentar la publicación, afirmando que ha sido bonito volver abrazarla, verla y compartir un momento único. “Siempre la Flaca!! Que bello fue abrazarte y conversar”, escribió.

Ivette Domínguez, Amanda Gutiérrez, Jalymar Salomón, José Manuel Suárez, Sonia Villamizar, Anna Beatriz Osorio y Elaiza Gil, escribieron opiniones de amor.

También se le ha visto grabando un trabajo especial con el periodista Luis Olavarrieta, que seguramente saldrá próximamente.

“La familia es un vínculo de amor que se mantiene en el tiempo, y nada ni nadie puede romper. Los amo, y aún faltan aquí. Voy por ellos…. Margarita, mi Isla”, escribió en redes.