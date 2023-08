Carmen Julia Álvarez rompe el silencio sobre supuesta rivalidad y conflicto con Emma Rabbe

Durante muchos años la prensa y ahora las redes sociales han especulado con dimes y diretes sobre una supuesta rivalidad entre las actrices Carmen Julia Álvarez y Emma Rabbe, por el amor del fallecido actor Daniel Alvarado.

Recientemente Carmen Julia aprovechó una entrevista para hablar de la supuesta rivalidad que durante muchísimos años ha sido un tema de mucho debate en los medios.

“Hay gente que todavía me escribe para decirme cosas muy feas, todavía existen personas que no entienden que esa muerte para mi fue muy fea y lo toman solo por la parte de la mujer. Dicen, ella nunca se olvidó, nunca dejó de amarlo y eso no es así”, expresó la actriz de 70 años.

En este sentido, aseveró que su relación con la Miss Venezuela Mundo 1988 y modelo Emma Rabbe, es como de una familia con una comunicación bastante increíble.

“Desde el nacimiento del primer hijo de Daniel con Emma, nosotros comenzamos a tener una comunicación de amigos, de ex, yo quiero muchísimo a Emma y la gente eso lo pone como una cosa loca”, detalló la madre de la actriz Daniela Alvarado.

Carmen estuvo casada por muchos años con el maracucho a quien conoció en el estudio de la telenovela La Cruz de la Montaña que ella protagonizaba en el año 1974 y fruto de esa relación nacieron sus dos hijos Daniel y Carlos Daniel Alvarado.