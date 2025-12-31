Finaliza el año en un concierto gratuito en Chacao: Conoce los detalles

Suscríbete a nuestros canales

En la antesala del Año 2026, la Alcaldía de Chacao prepara un evento que promete convertirse en la celebración musical más multitudinaria y vibrante de la ciudad capital.

La icónica Plaza Francia de Altamira será nuevamente el epicentro de una fiesta gratuita donde miles de caraqueños y visitantes despedirán el año con sabor, ritmo y tradición.

Chacao se vestirá de fiesta para recibir el año

Desde las 7:00 p.m. de este 31 de diciembre, la emblemática Plaza Francia de Altamira se llenará de energía, luces y buena música para recibir el 2026 como se debe: “echando un pie”. El montaje de tarimas, sonido e infraestructura ya tiene en vilo a los amantes de la fiesta y la música.

Las autoridades municipales han anunciado un operativo especial de seguridad con apoyo de PoliChacao, Salud Chacao y Protección Civil, para garantizar que el evento se desarrolle sin contratiempos y con un ambiente familiar y festivo.

Artistas de lujo

La programación artística es uno de los grandes atractivos del concierto gratuito. El cartel mezcla tradición venezolana con ritmos modernos para satisfacer todos los gustos del público.

Billo’s Caracas Boys , la legendaria orquesta que no puede faltar en ninguna celebración venezolana, promete poner a cantar a todos con sus clásicos infaltables.

, la legendaria orquesta que no puede faltar en ninguna celebración venezolana, promete poner a cantar a todos con sus clásicos infaltables. Desde el Zulia llega Sinamaica La Gaita , con sonidos tradicionales que evocan el espíritu de las fiestas decembrinas en el país, garantizando que nadie se quede sentado.

, con sonidos tradicionales que evocan el espíritu de las fiestas decembrinas en el país, garantizando que nadie se quede sentado. Además, el ritmo se intensifica con Afro Criollo, agrupación que combina percusión moderna y energía para mantener al público bailando hasta el amanecer.

Este mix artístico convierte al concierto gratuito en Chacao en un verdadero espectáculo multisensorial que combina lo clásico y lo contemporáneo, consagrando a la Plaza Francia como punto obligado para recibir el año con alegría.

Protocolo para el evento

Con motivo del evento, la avenida Francisco de Miranda fue cerrada desde la noche del 30 de diciembre hasta la madrugada del 1° de enero, una medida tomada por la Alcaldía para facilitar la organización, seguridad y comodidad de los asistentes.

La recomendación oficial es planificar con anticipación el traslado al evento, llegar temprano para disfrutar de toda la programación musical y aprovechar las rutas alternas para evitar congestiones viales durante la celebración.