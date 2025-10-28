Amanda Dudamel es reconocida por su cafetería en Chacao

Suscríbete a nuestros canales

Hace meses la Miss Venezuela 2021 Amanda Dudamel, realizó la apertura de “Tributo Casa de Café”, que ofrece a quienes la visitan disfrutar del sabor del café cultivado en el estado Mérida, de donde es oriunda. La belleza no imaginó que su local tendría un éxito muy grande, que lo ubica en los 100 mejores de Sudamérica.

Gran momento para Amanda

Recientemente, se reveló la lista de "Las 100 mejores cafeterías de Sudamérica 2025", en la cual Tributo de Dudamel se ha ubica en el puesto número cinco de la región.

Según reportes, un jurado fue el encargado de verificar la calidad, innovación y sostenibilidad de las cafeterías en diversos lugares de la región, requisitos que cumplió a totalidad la de la querida 1ra finalista del Miss Universo 2022.

Los cuatros primeros lugares lo ocuparon los países de Colombia, Perú, Chile y Ecuador. Durante la apertura del local ubicado en la calle Cecilio Acosta, Edificio Donatello, Chacao (cerca del Mercado Viejo de Chacao), Meridiano estuvo como invitado, logrando entrevistar a la guapa diseñadora de 26 años.

Gran emoción de la belleza

“Estamos abierto acá en Chacao, materializando un sueño que empezó de la manera más espontánea posible, nos apasionados muy intensamente que hoy se ha convertido en una meta material”, expresó Dudamel, feliz de concretar un proyecto que inició hace dos años cuando tuvo una experiencia con el café de especialidad.

La joven estuvo acompaña de su ahora esposo Daniel Roa, y su socio Edwin Acosta, quienes resaltaron que el lugar es un rinconcito de Mérida en la gran Caracas.

Tributo Casa de Café, es para Amanda recordar sus raíces merideñas y familiares, por ello, el proyecto se basa en ofrecer el fruto de su tierra Tovar, Mérida, a todos los comensales.