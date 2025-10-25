¿Miss Universo 2025 en Tailandia será suspendido? Este se sabe

Suscríbete a nuestros canales

Los seguidores de Miss Universo vivieron un momento de tensión, tras una publicación realizada por el reconocido missólogo venezolano Julio Rodríguez Matute. El hombre informó el viernes 24 de octubre en redes, una supuesta suspensión del concurso por la partida de la reina Sirikit en Tailandia.

Momento de tensión

La monarca murió la tarde del viernes en el hospital King Chulalongkorn Memorial de Bangkok, por lo que la oficina del primer ministro de Tailandia, ha dictado una orden obligatoria de un año de duelo.

Una situación que lleva a que en el país no se puedan según realizar conciertos, espectáculos, festividades o eventos como lo será el Miss Universo el próximo 21 de noviembre.

“La situación pone en peligro la realización de Miss Universo 2025 en Tailandia. El evento comenzará la próxima semana. Qué pasará, se suspenderá o se realizará en otro país, debemos estar muy pendientes”, escribió Julio en su perfil de Instagram.

La noticia causó gran revuelo en las redes sociales, de internautas y fanáticos de Miss Universo ya que algunas de las candidatas han partido a ese país como Ecuador, Paraguay, Congo, Argentina, entre otras.

Miss Universo sigue en pie en Tailandia

La compañía Miss Grand International Public Company Limited, organizadora de la 74ª edición de Miss Universe, ha confirmado que el certamen si se llevará a cabo según lo programado, del 2 al 21 de noviembre de 2025 en Tailandia.

La empresa dirigida por el dueño del Miss Grand Internacional, Nawat Itsaragrisil, menciona que se ha llegado a la decisión ya que los preparativos para el concurso estaban en operaciones, y algunos países como la comitiva de Costa de Marfil, están en Tailandia desde hace días.