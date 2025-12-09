MLB: El mercado de invierno se desata en las reuniones clave

Suscríbete a nuestros canales

Equipos de alto perfil como los Medias Rojas de Boston y los Orioles de Baltimore están acelerando las negociaciones por las principales figuras, buscando talento tanto en la agencia libre como a través de canjes.

Los agentes libres de alto impacto

El mercado de agentes libres está siendo moldeado por la búsqueda de poder ofensivo y pitcheo de élite.

Pete Alonso: El cañonero Pete Alonso tiene programado reunirse en persona durante las Reuniones Invernales con los Medias Rojas de Boston y los Orioles de Baltimore. Ambos equipos, según reportes, buscan agregar poder a sus alineaciones. Boston necesita llenar el vacío dejado por su exjugador, mientras que Baltimore busca mejorar la producción ofensiva de sus primeras bases y bateadores designados.

Framber Valdez en la gira de pretendientes: El abridor zurdo dominicano Framber Valdez es considerado el mejor lanzador abridor disponible tras la firma de Dylan Cease. Valdez se reunió con los Gigantes de San Francisco , los Mets de Nueva York y los Orioles de Baltimore en las Reuniones de Gerentes Generales. No obstante, se reporta que los Mets son reacios a ofrecer un contrato a largo plazo y podrían preferir opciones más cortas, mientras que los Gigantes muestran un interés dividido entre grandes nombres y opciones más económicas.

Aumento de interés por Schwarber: El mercado para el slugger Kyle Schwarber está tomando forma. Los Piratas de Pittsburgh sorprendieron al presentarle una oferta de cuatro años, mientras que los Filis de Filadelfia siguen viendo su regreso como una prioridad.

Canjes y el costo del control

El mercado de traspasos se centra en jugadores con control contractual, elevando el precio de cambio.

Boston persigue a Isaac Paredes: Los Medias Rojas han mostrado interés en adquirir al mexicano Isaac Paredes de los Astros de Houston. Paredes es un bateador con dos años más de control, lo que lo hace sumamente valioso. Los Astros, a cambio, están interesados en uno de los jóvenes lanzadores zurdos de Boston, Payton Tolle o Connelly Early, evidenciando que Houston busca reforzar su pitcheo con talento costeable.