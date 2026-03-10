Esto dice Rafael Dudamel previo a su segunda etapa como entrenador de Deportivo Cali

Suscríbete a nuestros canales

"Uno siempre vuelve a donde fue feliz", es un dicho bastante popular que en este caso aplica, para el entrenador venezolano Rafael Dudamel, quien fue confirmado nuevamente como técnico del Deportivo Cali.

En la presente temporada, al club colombiano no le está yendo muy bien y algo que lo dejó claro, fue la renuncia de Alberto Gamero, quien ocupaba el cargo de estratega y los dejó ubicados en la décima posición de la Liga Local con 12 unidades.

Esto dice Rafael Dudamel tras su regreso al Deportivo Cali:

En principio, el acuerdo será hasta diciembre de 2026, sin embargo, si los resultados se dan de buena manera, lo más probable es que se pueda extender, de acuerdo a las declaraciones del presidente del club.

"Hoy es muy similar al 2021, el Cali volvió a ser campeón después de 6 años, hoy ha pasado la misma cantidad de tiempo desde la última estrella, entonces, ¿Por qué no?", fueron las primeras palabras de Dudamel en la conferencia de Prensa de su presentación oficial.

¿Cómo le fue a Rafael Dudamel en su primera etapa con el Deportivo Cali?

Aunque sus números globales son regulares, hay que destacar que Rafa Dudamel llegó al Deportivo Cali en septiembre de 2021 y los llevó a conquistar su décima estrella, la cual es la última hasta el momento.

No obstante, en la segunda etapa de esa zafra los números bajaron y el vínculo fue hasta julio de 2022. En general, bajó las órdenes de Dudamel en su primera etapa, Deportivo Cali tuvo récord de 18 victorias, 19 empates y 18 derrotas.

Aunado a eso, hay que mencionar que el entrenador criollo es reconocido en Colombia no solamente por ese trofeo en 2021, motivado a que en el 2024 fue campeón con Atlético Bucaramanga, siendo el primer título en la historia de esa oncena.

Dudamel, también tuvo su etapa como jugador con el club de Cali en igualmente obtuvo un título de Liga en la campaña de 1998.