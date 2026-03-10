Venezuela vs República Dominicana: ¿Quién llega mejor al juego más esperado del Clásico Mundial?

Suscríbete a nuestros canales

No hay dudas que el compromiso entre Venezuela y República Dominicana es el más esperado de la primera ronda de este Clásico Mundial de Beisbol 2026, el cual se robará las miradas de miles y miles de fanáticos este próximo miércoles 11 de marzo en el LoanDepot Park de Miami.

Y es que hablamos de dos potencias de la pelota, las cuales, incluso, son candidatas no solo para disputar la final del torneo, sino también de alzar el título. Con tres victorias por lado, tanto venezolanos como dominicanos prometen un choque eléctrico e intenso con más que una simple victoria en juego.

Resultados de Venezuela en el Clásico Mundial 2026

Venezuela 6-2 Países Bajos

Venezuela 11-3 Israel

Venezuela 4-0 Nicaragua

Resultados de República Dominicana en el Clásico Mundial 2026

República Dominicana 12-3 Nicaragua

República Dominicana 12-1 Países Bajos

República Dominicana 10-1 Israel

Dominicana amenaza con su ofensiva

En lo que va del Clásico Mundial, los bates de República Dominicana han demostrado contundencia en cada una de sus presentaciones. Se trata de un equipo balanceado y con la capacidad de dar muy buenas conexiones desde el primer hasta el noveno bate.

Por su parte, Venezuela cuenta con armas similares, aunque no tan temibles como su próximo rival. Sin embargo, uno de los puntos que más pudieran explotar ante los quisqueyanos es la velocidad en las bases, por lo que figuras como Ronald Acuña Jr., Maikel García o Andrés Giménez deberían marcar la diferencia.

Números ofensivos de Venezuela en el Clásico Mundial 2026

.297 AVG

30 hits

5 dobles

5 jonrones

21 carreras impulsadas

21 carreras anotadas

11 bases por bolas

15 ponches

4 bases robadas

.860 OPS

Números ofensivos de República Dominicana en el Clásico Mundial 2026

.319 AVG

29 hits

5 dobles

1 triple

9 jonrones

33 carreras impulsadas

34 carreras anotadas

29 bases por bolas

13 ponches

3 bases robadas

1.180 OPS

Venezuela quiere sorprender con su pitcheo

Para muchos, el pitcheo lucía como el talón de Aquiles de Venezuela en este certamen, pero lo cierto del caso es que ha respondido a la altura. El detalle es que lo hizo frente a rivales que no exigieron mucho esfuerzo, y no será sino hasta el miércoles cuando el manager Omar López presencie el primer gran reto de su bullpen.

En el caso de República Dominicana, y al igual que el conjunto venezolano, las cosas subirán de nivel en el montículo durante el cuarto choque de esta primera ronda. La misión es, obviamente, mantener a raya a los bates rivales para que la ofensiva haga sus deberes.

Números defensivos de Venezuela en el Clásico Mundial 2026

1.33 EFE

1 blanqueo

18 hits en contra

5 carreras permitidas

2 jonrones recibidos

5 bases por bolas

26 ponches

0.85 WHIP

27 innings

Números defensivos de República Dominicana en el Clásico Mundial 2026