CTA reconoce que el árbitro falló a favor del Real Madrid ante Getafe

El Comité Técnico de Árbitros de España ha incluido una faceta en las últimas jornadas, que señala directamente a las jugadas en las que se cometieron errores durante alguna jornada de LaLiga. Y la más reciente tiene al Real Madrid como protagonista, en dos acciones en la que los merengues fueron favorecidos.

En la más llamativa de todas fue Marta Frías, portavoz del CTA, la que salió a explicar una secuencia en la que Rüdiger debió ser expulsado, pero que ni siquiera se revisó la agresión del zaguero alemán, que propinó un rodillazo a Diego Rico.

"Para el CTA se trata de una conducta violenta, ya que el jugador del Real Madrid se lanza con la rodilla contra un rival tendido en el suelo sin opción de disputar el balón. Al ser un error claro, obvio y manifiesto, el VAR debía haber recomendado revisión en el monitor para sancionar la acción con roja directa por conducta violenta", apunta la explicación.

En esta jugada, el principal señalado fue el árbitro de campo Alejandro Muñiz, como el propio VAR, a cargo de Valentín Pizarro, por no advertir el error inicial.

¿Cuál fue la otra jugada que favoreció al Real Madrid?

Las revisiones continuaron en el Comité Técnico de Árbitros y la otra que cayó del lado madridista fue una acción con el colegiado Isidro Díaz de Mera que no sancionó la falta en directo y Juan Luis Pulido tampoco en el VAR

Sin embargo, acá la resolución le dio la razón al árbitro: "Para el CTA, la disputa del jugador madridista es correcta. Se desliza tocando claramente la pelota con su pie, siendo el contacto posterior residual. Insuficiente para pitar falta".

Esa jugada fue muy revisada y debatida en ese momento porque ayudó a darle la victoria al Real Madrid ante el Celta, en la última jugada con un gol de Federico Valverde, secuencia que inició tras una recuperación de Manuel Ángel que los futbolistas locales reclamaron como infracción.