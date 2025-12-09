Anthony Edwards logra un récord único para los Timberwolves

Suscríbete a nuestros canales

Anthony Edwards tuvo una importante noche para la franquicia de los Minnesota Timberwolves, en el choque ante los Phoenix Suns. "Ant" logró un récord para la franquicia, al alcanzar un total de 40 puntos en el compromiso, nueve rebotes y marca de 15-21 en tiros de campo. Con esta estelar actuación, la estrella de los Wolves inscribió su nombre en los libros de la franquicia, al convertirse en el primer jugador en alcanzar múltiples juegos de 40 o más puntos y además un promedio por encima del 70% de tiros de campo en dichos compromisos, según los datos de Statmuse.

Aunque tuvo un juego élite para su equipo, los Timberwolves no lograron la victoria ante los Suns, al caer por marcador de 108-105. Sin embargo, Anthony Edwards sigue dejando en claro que es el principal motor del equipo de Minnesota. En esta temporada, promedia un total de 28.7 puntos por partido, 4.9 rebotes y 3.8 asistencias en 2025.

Anthony Edwards logra un juego de estrella pero pierde

"Ant" tuvo 3-7 desde la línea de los tres puntos, con un porcentaje total de 42.9%. Pero su juego destacó sobre todo en el área de la pintura, dónde los Suns no lograron detenerlo en todo el choque.

Edwards, luego del compromiso, aseguró que el equipo no logró anotar en los momentos más importantes del compromiso. Sin embargo, los Wolves no han podido sacar todo el provecho de su estrella más brillante. Actualmente, están ubicados en la sexta posición en la Conferencia Oeste de la NBA.