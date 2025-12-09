La NBA multa a jugador del Orlando Magic por agresión a un rival en Nueva York

Suscríbete a nuestros canales

La NBA impuso una multa de 35.000 dólares al escolta del Orlando Magic, Desmond Bane, por lanzar con fuerza el balón hacia un oponente "de manera antideportiva", según anunció la liga de forma oficial este lunes.

El incidente

La jugada que provocó la sanción ocurrió durante el último cuarto del encuentro del domingo, en el que el Magic cayó por 106-100 ante los New York Knicks en el Madison Square Garden.

Con 6:13 restantes en el reloj, Bane tomó un balón suelto y, en lugar de iniciar una transición, lo arrojó directamente contra el alero de los Knicks, OG Anunoby, quien yacía en el suelo.

El impacto del esférico en la espalda de Anunoby provocó una reacción inmediata: el jugador de los Knicks se levantó y empujó a Bane en respuesta a lo que se consideró una agresión deliberada.

Los árbitros revisaron la acción y sancionaron a Bane con una falta técnica.

Un historial de encontronazos

Este no es el primer altercado que protagoniza Desmond Bane. El jugador ha estado involucrado en múltiples confrontaciones a lo largo de su carrera, demostrando un temperamento volátil en la cancha.

Cuando jugaba con los Memphis Grizzlies, Bane fue el centro de un tenso careo cara a cara con la estrella Kevin Durant, defendiendo enérgicamente a un compañero de equipo durante una acalorada discusión.

Además, en otra ocasión, fue expulsado de un partido por lanzar el balón con fuerza a un jugador rival, un incidente muy similar al que ahora protagoniza con Anunoby. Estos sucesos se suman para dibujar un patrón de agresividad que la NBA busca mitigar con elevadas sanciones económicas.