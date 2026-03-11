El respaldo de una leyenda: Juan Marichal elogia el talento de Junior Caminero en Miami

Suscríbete a nuestros canales

La majestuosidad del Salón de la Fama se hizo presente este miércoles en el LoanDepot Park de Miami. Juan Marichal, el histórico "Monstruo de Laguna Verde", acudió al recinto para apoyar a la selección de la República Dominicana en su decisivo choque contra Venezuela, cerrando así la fase de grupos del Grupo D.

El heredero del legado: Junior Caminero

Durante su estancia en el complejo, Marichal no ocultó su entusiasmo por la nueva camada de peloteros quisqueyanos. En particular, dedicó palabras de asombro hacia Junior Caminero, el joven antesalista de los Rays de Tampa Bay, quien ha irrumpido con fuerza en este Clásico Mundial de Béisbol.

"Yo los sigo a todos, pero oye, hay un muchacho que se llama Junior Caminero. Yo espero que nunca sufra una lesión y que sus cinco sentidos estén bien puestos, porque yo considero que será una leyenda", afirmó con contundencia el exlanzador en una entrevista concedida a Meridiano.

Números que respaldan la profecía

Las palabras de Marichal no son casualidad. En los primeros tres compromisos del certamen, Caminero ha mostrado una madurez impropia de su edad al pararse en la caja de bateo. Con una ofensiva sólida y consistente, el tercera base ha conectado cuatro imparables en apenas diez turnos, dejando un impresionante promedio de .400.

Lo más destacado de su actuación ha sido el factor de poder: la mitad de sus hits han sido cuadrangulares, permitiéndole remolcar cinco carreras y anotar otras dos, convirtiéndose en una pieza vital para el esquema de Albert Pujols.

El béisbol como ejemplo para la niñez

Más allá de la técnica y los resultados, el "Hall of Fame" reflexionó sobre el impacto social del deporte y la importancia de que los jóvenes peloteros sirvan de modelo para las nuevas generaciones.

"Hoy en día hay tantos niños que siguen la pelota y a los jugadores. Quizás yo estoy muy lejos de esos niños que no me vieron jugar, pero yo sé que ellos siguen a todos nuestros jugadores. Llevar ese ejemplo hacia la niñez es muy bonito", comentó Marichal.

Para el legendario serpentinero, la esencia del juego reside en la continuidad de la historia: "Es hermoso que los niños quieran ser como Luis Aparicio, Roberto Clemente, Felipe Alou o Juan Soto", añadió, uniendo en una misma frase a los pioneros latinos con las superestrellas del presente.

Un panorama distinto al 2023

A diferencia de la amarga experiencia del Clásico pasado, donde la República Dominicana quedó eliminada en la primera ronda, el equipo de 2026 ha mostrado una cara radicalmente distinta. Con un poder ofensivo dominante y un pitcheo solvente, los quisqueyanos llegan a este tramo final tras imponerse con autoridad a sus rivales previos, buscando asegurar su paso a los cuartos de final con el impulso moral que otorgan leyendas como Marichal.