Mira la primera foto de Paulo Dybala junto a su hija Gia

El futbolista argentino, Paulo Dybala, sorprendió a sus millones de seguidores al compartir una de las postales más emotivas de su vida junto a su gran amor Gia, su hija recién nacida.

La imagen publicada en su Instagram, capturó un instante íntimo junto a su bebé, fruto de su matrimonio con la actriz y cantante Oriana Sabatini. La imagen rápidamente llenó de ternura a todos sus seguidores.

La tierna foto de Paulo Dybala

En la fotografía se puede ver a la pequeña en los brazos de su padre, quien aparece abrazándola con todo su amor. “Amor de papá”, escribió en la descripción.

La caja de comentarios se llenó de bonitos mensajes como: “Quiero abrazarlos”, “Que ternura!!! Padrazooooooo”, “Que hermosura !”, “Nada más lindo”, “Vas a ser un gran papá”, “Qué foto tan maravillosa” y “Que hermosa foto! Amor del bueno!”.

Vale resaltar que, el futbolista fue el encargado de anunciar la llegada de Gia con una tierna fotografía de la bebé sosteniendo los dedos de sus padres. Hasta el momento, la pareja ha decidido no mostrar la carita de su princesa.

La pequeña Gia nació el 2 de marzo de 2026 en Roma, ciudad donde reside la pareja debido a la carrera futbolística de Dybala, actual jugador del club italiano Roma.

Una linda historia de amor

La relación entre Dybala y Oriana Sabatini comenzó en 2018 y con el paso del tiempo se convirtió en una de las parejas más queridas del espectáculo y el deporte argentino.

Tras comprometerse en 2023, la pareja celebró su boda en julio de 2024 en una ceremonia que reunió a numerosas figuras del espectáculo y el deporte. Desde entonces, ambos compartieron distintos momentos de su vida en común con sus seguidores.

El anuncio del embarazo en 2025 fue recibido con entusiasmo por el público, que siguió cada detalle de la espera hasta el nacimiento de Gia.