Venezuela ante el reto de derrotar a su primer gran rival del Clásico Mundial 2026

El plato fuerte del Grupo D del Clásico Mundial de Beisbol 2026 finalmente ha llegado. Venezuela y República Dominicana se enfrentan por el primer lugar en un encuentro que marca otro capítulo nuevo en esta ferviente rivalidad que continúa intensificándose con el pasar de los años.

Hablamos, por supuesto, de dos potencias históricas que tienen distintas motivaciones, pero con un mismo objetivo. Por un lado, los dominicanos buscarán revancha de lo ocurrido en el Clásico Mundial del 2023, cuando fueron eliminados en la primera ronda precisamente por Venezuela

Del otro lado está un combinado venezolano que apunta a vivir su mejor certamen. Recordemos que a pesar de contar con varios de los nombres más importantes del beisbol moderno, lo más lejos que ha llegado en un Clásico Mundial es la semifinal, cuando cayeron en el 2009 frente a Corea.

Venezuela va por todo y con todo

Previo al choque de este miércoles en el LoanDepot Park de Miami, el manager Omar López habló con los medios de prensa para detallar lo que significa este juego frente a República Dominicana, a quien de hecho considera como una de las potencias de este deporte.

"Este juego es importante porque se trata del primer lugar. Nos hemos preparado de la mejor manera posible y estamos listos para enfrentar este encuentro", comentó el estratega venezolano.

Justamente, en caso de que Venezuela triunfe sobre los dominicanos, estarían evitando cruzarse en los cuartos de final contra Japón. Sin embargo, Omar López asegura que para alzar el título del Clásico Mundial hay que derrotar a los mejores.

"Es indiferente si queremos o no evitar a Japón. Si quieres ser campeón tienes que vencer a los mejores, y hoy está uno de esos frente a nosotros", señaló.

Luego finalizó: "El momentum y la adrenalina del Clásico Mundial de Beisbol comienza esta noche".