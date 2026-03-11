El vacío que dejó "La Fiera": Aaron Boone admite que extraña a Juan Soto en el Bronx

Suscríbete a nuestros canales

El movimiento que sacudió los cimientos de Nueva York antes de la temporada 2025 sigue dejando ecos en el Bronx. Aaron Boone, mánager de los Yankees, dejó entrever que la salida de Juan Soto hacia los vecinos de Queens, los Mets, es una herida que no ha cerrado del todo para la organización.

Una broma con tintes de realidad

Durante una reciente charla con el presentador de radio Evan Roberts, el estratega de los "Bombarderos del Bronx" no ocultó su sentir al ser cuestionado sobre cómo ha procesado la ausencia del jardinero dominicano tras la brillante campaña de 2024.

“Creo que todavía molesta”, respondió Boone entre risas, provocando una reacción de desconcierto en Roberts. Ante la sorpresa del periodista, el piloto tuvo que matizar sus palabras, aclarando que, aunque se trataba de un comentario jocoso, el aprecio por el jugador sigue intacto.

“Supongo que acabo de decir eso. Amaba a Juan Soto, y todavía lo amo. Él y yo tenemos una muy buena relación", explicó Boone. "Obviamente, me encantó la dinámica que trajo a nuestro equipo; la combinación perfecta que él y Aaron Judge formaron fue algo muy especial. Pero él ya pasó página y, como es de esperar, seguirá teniendo un gran desempeño”.

El contrato que cambió la historia de Nueva York

La salida de "La Fiera" no fue un movimiento cualquiera; fue el epílogo de una de las batallas financieras más intensas en la historia de la MLB. Tras convertirse en agente libre, el nativo de Santo Domingo pactó con los Mets un contrato estratosférico de 765 millones de dólares por 10 temporadas.

Este acuerdo incluyó un bono de firma de $75 millones sin pagos diferidos, elevando su valor promedio anual a unos impactantes 51 millones de dólares. Además, el contrato del cinco veces All-Star cuenta con una cláusula de salida tras el quinto año e incentivos que podrían disparar la cifra total por encima de los 800 millones.

El esfuerzo insuficiente de los Yankees

A pesar de la nostalgia de Boone, la directiva de los Yankees no se quedó de brazos cruzados. En un intento desesperado por retenerlo, Hal Steinbrenner intervino personalmente ofreciendo una extensión de $760 millones por 16 años.

Sin embargo, la estructura de la oferta de los Mets resultó ser más atractiva para el exjugador de los Nationals y Padres, quien prefirió la flexibilidad de un contrato más corto con un salario anual superior, sellando así su mudanza definitiva al Citi Field.

Hoy, con Soto consolidado como la cara del proyecto de Steve Cohen, cada declaración de Boone sirve de recordatorio sobre lo que pudo haber sido una de las duplas más icónicas de la historia del béisbol moderno junto a Aaron Judge.