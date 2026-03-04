Clásico Mundial

WBC: Juan Soto se robó el show en la serie ante Detroit

Pegó un triple y su segundo cuadrangular

Por

David Méndez
Miércoles, 04 de marzo de 2026 a las 06:19 pm
WBC: Juan Soto se robó el show en la serie ante Detroit
Foto: Cortesía
Juan Soto ha transformado el Estadio Quisqueya Juan Marichal en su propio escenario de exhibición. En el marco de la serie de preparación para el Clásico Mundial de Beisbol 2026, el jardinero de los Mets de Nueva York ha dejado claro por qué es considerado uno de los bateadores más temibles del planeta, castigando sin piedad al pitcheo de los Tigres de Detroit ante su público.

Un regreso triunfal a casa con el madero encendido

La presencia de Soto en la alineación de la selección de la República Dominicana ha generado una expectativa sin precedentes en Santo Domingo. El toletero no ha defraudado, acumulando una producción ofensiva que incluye dos cuadrangulares, un triple y seis carreras remolcadas en los compromisos disputados este 3 y 4 de marzo.

Durante el primer encuentro, Soto conectó un jonrón de 431 pies que salió de su bate a una velocidad de 107.3 mph, dando vuelta a un marcador adverso y encendiendo la fiesta en las gradas. La energía del público dominicano encontró su eco en el swing del "Juanjo", quien parece haber alcanzado su forma óptima de cara al torneo mundialista.

Dominio total frente a los lanzadores de los Tigres

El desempeño de Soto contra el conjunto de Detroit ha sido una clínica de bateo. No se ha limitado únicamente a la fuerza bruta; su capacidad para encontrar los callejones quedó demostrada con un triple impulsor de dos carreras que amplió la ventaja para la escuadra quisqueyana en el segundo compromiso de este miércoles. En total, el jardinero ha remolcado seis anotaciones, consolidándose como el eje central de una ofensiva que también cuenta con figuras como Vladimir Guerrero Jr. y Manny Machado.

El equipo dominicano debutará este viernes contra Nicaragua, y todas las miradas estarán puestas en el número 22. Si lo visto en Santo Domingo es un indicador de lo que vendrá, los rivales del Grupo D tendrán una tarea sumamente complicada al intentar descifrar el bate del dominicano.

Miércoles 04 de Marzo de 2026
