Actriz de Hollywood revoluciona internet con una confesión sobre Cristiano Ronaldo

La actriz subrayó su espíritu competitivo y la admiración que siente por la carrera de Ronaldo

Por

Bárbara Chirino
Miércoles, 04 de marzo de 2026 a las 04:09 pm
Actriz de Hollywood revoluciona internet con una confesión sobre Cristiano Ronaldo
Cristiano Ronaldo / Cortesía: AP
La actriz de Hollywood, Sydney Sweeney, conocida por sus papeles en “Euphoria” y “The White Lotus”, no solo está en el centro del foco mediático por su carrera en el cine, sino ahora también por una confesión que revolucionó a todos, en especial a los fans de Cristiano Ronaldo.

Lo que dijo sobre Cristiano Ronaldo

Hace unos días, la actriz estadounidense de 28 años asistió al partido entre el Sporting de Portugal y el Estoril en el Estadio José Alvalade, donde el club lisboeta se impuso por 3-0. Más allá de esa victoria deportiva, lo que realmente captó la atención fue lo que dijo la estrella al finalizar.

Cuando culminó el partido, a la intérprete le preguntaron sobre su jugador favorito en el fútbol mundial. Sin titubear Sydney Sweeney afirmó que Cristiano Ronaldo es su “futbolista favorito”, resaltando que, si ella se hubiera dedicado al fútbol él sería su principal inspiración.

La actriz subrayó su espíritu competitivo y la admiración que siente por la carrera de Ronaldo, destacando cómo su ética de trabajo y su persistencia la han impactado incluso fuera del terreno de juego.

Sweeney no solo se limitó a ver el partido desde la tribuna y eligió bajar al campo, participar en actividades lúdicas con la mascota del club y compartir momentos con hinchas presentes, evidenciando un interés genuino por el deporte rey.

Ronaldo y su influencia en Hollywood

La confesión de Sweeney demuestra que la figura de Cristiano Ronaldo es bastante popular en la cultura global. Incluso, otros artistas que no han estado vinculados al deporte profesional, reconocen la enorme proyección e influencia que tiene el delantero portugués.

Este tipo de declaraciones, en un escenario tan inesperado como es un estadio de fútbol europeo durante un partido local, recalca cómo figuras del cine y del deporte pueden converger y reforzar su importancia cultural más allá de sus industrias originales.

 

Miércoles 04 de Marzo de 2026
