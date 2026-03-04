¿Tienen problemas? Gerente de Golden State se pronuncia sobre Jonathan Kuminga

Suscríbete a nuestros canales

El Gerente General de los Golden State Warriors, Mike Dunleavy Jr., abordó hoy ante los medios de comunicación la situación actual del equipo tras los movimientos clave en la plantilla, dejando unas declaraciones que han resonado con fuerza en el entorno de la NBA. Al ser consultado sobre el desempeño de Jonathan Kuminga tras su salida de la organización, Dunleavy Jr. sorprendió al admitir que no ha seguido de cerca los partidos del joven alero desde que se hizo efectivo su traspaso.

Una etapa de cierre y nuevos enfoques

La salida de Kuminga marcó el fin de una era de "doble línea temporal" en San Francisco, donde la organización intentaba equilibrar la veteranía de su núcleo histórico con el desarrollo de jóvenes promesas. Dunleavy Jr., quien ha liderado la transición operativa de la franquicia, se mostró pragmático pero firme sobre la postura actual del equipo técnico y la directiva.

"Creo que con JK, desde siempre, el talento ha estado ahí", afirmó Dunleavy Jr. durante la rueda de prensa. "Este chico es un buen jugador de baloncesto cuando juega de la manera correcta, cuando hace las cosas bien. Le deseamos lo mejor en esta nueva etapa de su carrera".

Análisis de la gestión de talento

Las palabras del directivo subrayan una narrativa que acompañó a Kuminga durante sus años en la Bahía: el innegable potencial físico y técnico frente a la necesidad de madurez táctica. La frase "cuando juega de la manera correcta" parece aludir a las fricciones previas sobre la consistencia defensiva y la toma de decisiones en la cancha, factores que, según analistas, fueron determinantes para su salida.

La confesión de no haber visto sus partidos post-traspaso no fue interpretada por los presentes como un desaire personal, sino como una señal del enfoque total que la gerencia tiene sobre el actual roster de los Warriors. En un mercado altamente competitivo, Dunleavy Jr. parece haber pasado página rápidamente, priorizando la cohesión del grupo que lidera Stephen Curry.