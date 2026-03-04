Keiber Lamadrid sorprende y podría debutar en Premier League

Suscríbete a nuestros canales

Los pasos de Keiber Lamadrid van cumpliéndose en el West Ham United de la Premier League, en un proceso de adaptación que ahora lo tiene viviendo su primera convocatoria para un partido de la Premier League.

Sí, el criollo está dentro del listado del técnico Nuno Espírito Santo para medirse al Fulham, en un duelo correspondiente a la jornada 29 de la máxima categoría del balompié inglés.

Anteriormente, el extremo venezolano había estado pasando por varios procesos de adaptación desde su llegada al fútbol de ese país. Por ejemplo, el internacional Vinotinto ha sido protagonista con el West Ham United U21 en tres ocasiones.

Lo anterior fue sin duda alguna un gesto que demuestra que la apuesta del club londinense por su talento en el pasado mercado invernal sigue su curso y las expectativas no han bajado en esa dirección.

Keiber Lamadrid empieza a ganar terreno

El futbolista aún es propiedad del Deportivo La Guaira y está cedido en el club inglés. Se espera que al final de temporada el West Ham tome una decisión con el caraqueño.

Eso sí, para eso, al menos, es importante que aproveche todas las oportunidades que en el tramo final de la campaña se le están otorgando desde el club. ç

Los registros de Keiber Lamadrid, hasta ahora, muestran tres participaciones con el cuadro sub-21, con un gol en su cuenta, y su única presentación con el primer equipo en la FA Cup ante el Burton.