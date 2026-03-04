Keiber Lamadrid es nominado para el mejor gol del mes en el West Ham

Suscríbete a nuestros canales

El talento venezolano sigue ganando terreno en el fútbol europeo y esta vez los reflectores apuntan nuevamente a Keiber Lamadrid.

El extremo criollo ha recibido una importante distinción individual al ser nominado al mejor gol del mes del West Ham United, gracias a su gran definición con el equipo Sub-21 frente al Middlesbrough.

Este reconocimiento es el reflejo de unas primeras semanas de adaptación en las que el joven atacante ha superado las expectativas de la institución "hammer".

Impacto inmediato

Desde su llegada a Londres, Keiber Lamadrid ha dejado sensaciones muy positivas en el cuerpo técnico, demostrando una verticalidad y un descaro impropios de alguien que acaba de aterrizar en una liga tan exigente.

Actualmente, el jugador se encuentra cedido por el Deportivo La Guaira hasta el final de la presente temporada, pero su rendimiento está abriendo un debate interesante sobre su continuidad.

La directiva del club inglés sigue de cerca su evolución, conscientes de que tienen en sus manos a una pieza con un potencial de revalorización altísimo.

Un futuro brillante

El gran objetivo de Keiber Lamadrid es mantener este nivel de consistencia para empezar a asomarse a las convocatorias del primer equipo en la Premier League. Por ahora, solo debutó en la cuarta ronda de la FA Cup ante Burton Albion.

Si logra sostener sus buenas actuaciones y seguir sumando cifras en el filial, las probabilidades de que el West Ham ejecute la opción de compra permanente crecen exponencialmente.

El extremo venezolano está centrado en seguir perforando redes en Inglaterra, mientras la afición vinotinto se ilusiona con ver a otro de sus diamantes asentarse definitivamente en la élite del fútbol mundial.