Primeras imágenes de Keiber Lamadrid con el primer equipo del West Ham

El West Ham United hizo hecho oficial la incorporación de Keiber Lamadrid a sus filas y por las redes se iniciaron una serie de debates sobre el venezolano formado en el Futve con el Deportivo La Guaira.

Esta operación no ha sido poca cosa por lo que representa que un futbolista criollo del salto directamente a una de las ligas más importantes del mundo, en la que brillan semana a semana distintas figuras.

Desde que se oficializó la incorporación del extremo-mediocampista al club inglés distintas informaciones ya han surgido sobre él. De hecho, ya se han podido ver las primeras imágenes suyas compartiendo con la plantilla del primer equipo.

Esto último viene a responder varias de las dudas que tenía este movimiento, sobre todo por quienes pensaban que el venezolano llegaría directamente a jugar en el segundo equipo de la institución.

El DT del West Ham habló de Keiber Lamadrid

En medio de todo, el propio entrenador del equipo, Nuno Espírito Santo, se refirió a este refuerzo y apuntó el estado en el que llega el extremo-mediocampista criollo.

"Es un jugador joven, que el club trajo. Está en pretemporada, creo que viene a terminar la temporada, está en el proceso de pretemporada, así que todavía no está realmente listo para jugar, pero lo vamos a evaluar. Lo veremos", dijo.

En la mesa hay que elevar un dato favorable para futbolista y que estaría atado al reglamento por edad. En la Premier League 2 desde 2022 se ajustaron varias normas sobre la Sub-21, edad que el criollo supera al ya ser considerado un Sub 23.

Lo anterior viene a dar la mano a Keiber Lamadrid en su intención que el club lo mantenga en la dinámica del plantel profesional al tiempo que se resuelve su documentación.