Real Madrid presenta graves problemas tras concierto en el Santiago Bernabéu

Suscríbete a nuestros canales

Pese a que vienen de días bastante positivos donde sumaron victorias en La Liga y una goleada contundente en la UEFA Champions League, el Real Madrid presenta un nuevo problema, ya que podría ser llevado a juicio debido a los conciertos celebrados en el estadio Santiago Bernabéu.

De acuerdo con el portal El Confidencial, la magistrada Mónica Aguirre de la Cuesta, encargada de investigar el caso, ha emitido un auto de procesamiento tras más de un año y medio de instrucción. El caso apunta a una posible infracción medioambiental por contaminación acústica, con el conjunto merengue, a través de su filial "Real Madrid Estadio", como principal responsable de los ruidos excesivos generados por los eventos musicales celebrados en el icónico estadio.

El foco del caso recae en la acusación de que las emisiones de ruido durante estos conciertos han afectado la salud de los residentes cercanos al Bernabéu. Se argumenta que el volumen de los sonidos supera los niveles permitidos por la normativa, lo que podría estar provocando daños a la salud de los vecinos en las inmediaciones de la Casa Blanca.

Vecinos se quejan de concierto en estadio del Real Madrid

Este tipo de contaminación acústica se considera una violación de las leyes medioambientales, y la posible sentencia podría implicar sanciones severas para el club si se confirma que ha actuado sin tener en cuenta los derechos de los ciudadanos a vivir en un entorno saludable.

Enrique Martínez, portavoz de la asociación de vecinos perjudicados por el ruido del Bernabéu, se expresó en contra de la situación en una entrevista en el programa El Larguero de la Cadena SER. Martínez explicó que, aunque no es un paso fácil, los vecinos no se sienten orgullosos de llevar al Real Madrid ante los tribunales. Además de eso, señaló que la actitud del presidente del club, Florentino Pérez, ha sido ignorante respecto a los derechos de los ciudadanos a no sufrir daños en su salud debido al ruido excesivo.