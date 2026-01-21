¿Nueva lesión? El Real Madrid se preocupa por su defensa

Suscríbete a nuestros canales

Mientras el Real Madrid brilla en ataque, como quedó demostrado en la reciente goleada ante el AS Mónaco por la UEFA Champions League, la línea defensiva se ha convertido en un auténtico hospital de guerra.

El joven zaguero español, Raúl Asencio, que ha irrumpido con fuerza en el primer equipo, encendió todas las alarmas al tener que abandonar el terreno de juego al inicio del segundo tiempo frente al conjunto francés.

Lo que parecía un cambio por precaución ha revelado una realidad mucho más cruda sobre el estado físico del canterano.

¿Sufre alguna lesión?

Tras las pruebas realizadas, se ha confirmado una noticia impactante. Asencio juega con una fisura en la tibia desde el principio de la temporada.

A pesar del intenso dolor y el riesgo que conlleva, el central ha decidido postergar cualquier tratamiento invasivo o descanso prolongado para no dejar desamparado al equipo.

Su salida en el partido de Champions League se debió a un pico de dolor, pero el cuerpo médico y el jugador confían en que podrá seguir "sacrificándose" y estar disponible para los próximos compromisos.

Una enfermería que no da tregua

El sacrificio de Raúl Asencio es una respuesta a la situación de emergencia que vive Álvaro Arbeloa. Actualmente, el Real Madrid tiene prácticamente a toda su defensa titular fuera de combate, lo que deja al equipo en una vulnerabilidad táctica sin precedentes.

Antonio Rüdiger - Lesión en el recto anterior de su pierna izquierda

Éder Militão - Rotura en el bíceps femoral de la pierna izquierda.

Ferland Mendy - Lesión muscular en el bíceps femoral de su pierna derecha

Trent Alexander-Arnold - Lesión muscular en el recto anterior del cuádriceps de la pierna izquierda

La directiva y el cuerpo técnico vigilan minuto a minuto su evolución, sabiendo que hoy por hoy, es el hombre más importante de la retaguardia madrileña.