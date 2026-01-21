Vinícius Jr. impone una marca sin precedentes en la Champions League

Suscríbete a nuestros canales

En la última década, la UEFA Champions League ha sido el escenario de los mejores futbolistas del planeta. Por ella han pasado leyendas en su plenitud y jóvenes aspirantes al trono, pero solo uno ha logrado dominar el arte de la finalización y la creación por igual: Vinícius Jr.

Con su reciente actividad en la competición europea, el astro brasileño del Real Madrid se ha convertido en el único jugador en las últimas 10 temporadas capaz de registrar más de 25 goles y más de 25 asistencias en el torneo.

Más que un goleador, un arquitecto

Esta estadística rompe con la narrativa tradicional que suele dividir a los atacantes entre finalizadores o asistidores. Vinícius ha demostrado que puede ser ambos a un nivel de élite mundial.

La magnitud de su impacto se desglosa en dos vertientes:

La ejecución: Sus más de 25 goles incluyen momentos icónicos, como el tanto que le dio la Decimocuarta al Real Madrid en París o su reciente doblete en las rondas de eliminación directa.

La generosidad: Sus más de 25 asistencias reflejan una visión de juego infravalorada, siendo el motor que alimenta a compañeros.

El factor "Champions"

No es casualidad que este récord llegue vistiendo la camiseta del Real Madrid. Vinícius ha desarrollado una conexión especial con las noches mágicas del Bernabéu y los estadios más imponentes de Europa. Mientras otros jugadores brillan en sus ligas locales, el brasileño reserva su versión más completa para la competición de clubes más prestigiosa del mundo.

A sus 25 años, Vinícius Jr. ya no es solo una promesa de regates eléctricos; es un productor de resultados tangible e histórico. Ser el único en una década en alcanzar el "doble-doble" de 25/25 en Champions lo sitúa en un escalafón de influencia directa que define épocas.