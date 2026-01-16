Vinícius Jr: el gran beneficiado en el Real Madrid tras la salida de Xabi Alonso

Suscríbete a nuestros canales

La salida de Xabi Alonso como entrenador del Real Madrid ha modificado de manera significativa el panorama en torno a la posible renovación del contrato de Vinícius Jr., quien durante el proceso del dirigente español fue uno de los más criticados y también protagonizó sus diferencias que se convirtieron en escándalos, en su momento.

Alonso era considerado uno de los principales obstáculos para alcanzar un acuerdo, en un contexto donde las conversaciones entre el club y el entorno del jugador se encontraban prácticamente paralizadas. El contrato actual del delantero brasileño finaliza en junio de 2027, pero las negociaciones están estancadas desde el pasado mes de mayo. El exmediocampista dejó el club el pasado lunes 12 de enero y fue reemplazado por Álvaro Arbeloa, tras varios meses de presión que se intensificaron luego de la derrota de los merengues ante el Barcelona en la final de la Supercopa de España.

De acuerdo con el reporte de ESPN, con Alonso al mando, la opción de renovar era considerada “inexistente”. Ahora con la llegada de Arbeloa, el escenario parece comenzar a cambiar. El nuevo entrenador ha elogiado públicamente a Vinícius y valoró especialmente su compromiso, destacando su decisión de jugar mientras otros futbolistas clave descansaron en la derrota del miércoles (3x2) por la Copa del Rey frente al Albacete.

Vinícius Jr. podría renovar contrato con el Real Madrid

Álvaro Arbeloa planea otorgarle a Vinícius Jr. un rol protagónico dentro del equipo, con la intención de convertirlo en uno de los grandes referentes del plantel junto a Kylian Mbappé. La idea es que el brasileño sea una de las caras visibles del proyecto deportivo, tanto dentro como fuera del campo.

Siendo muy criticado en la presente temporada, el atacante ha registrado cinco goles y cinco asistencias en 19 partidos en La Liga. Asimismo, acumula par de asistencias en la UEFA Champions League y anotó un gol en la reciente Supercopa de España.

Esta decisión cobra especial relevancia luego de que Vinícius comunicara previamente al club que no tenía intención de renovar su contrato mientras Xabi Alonso fuera el entrenador. El nuevo escenario abre la puerta a un cambio de rumbo en la relación entre el jugador y la institución, con un rol más central que podría ser clave para su continuidad en el club.