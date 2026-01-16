Real Madrid confía en Arbeloa a pesar de la eliminación en la Copa del Rey

Suscríbete a nuestros canales

El Real Madrid está pasando por uno de sus peores momentos en los últimos años dentro del terreno de juego y no es para menos. No solo despidieron a Xabi Alonso como entrenador luego de perder la Supercopa de España ante el FC Barcelona, sino que, en el juego siguiente y con Álvaro Arbeloa como dirigente interino, cayeron derrotados ante el Albacete Balompié en octavos de final de la Copa del Rey.

En este contexto, desde la directiva del conjunto merengue saben que el equipo debe reaccionar, ya que tienen el suficiente talento individual para reencontrarse con su mejor versión colectiva y pelear por los títulos que aún están en juego.

En el club entienden que, a mitad de temporada, no hay mucho margen para reacomodar una plantilla por completo. Por lo tanto, cada uno de los futbolistas cuenta con una carga extra de responsabilidad para mostrar una mejor imagen dentro del campo, según Diario As.

Real Madrid - Álvaro Arbeloa

En este caso, la confianza en Arbeloa se mantiene, incluso sabiendo que su figura ha quedado expuesta en su debut y que por la situación ha sido más que criticado.

En estos momentos, queda claro que deben hacer cambios de cara al próximo mercado de fichajes. Uno de los aspectos que deben mejorar es, sin duda, el mediocampo y todo lo que tiene que ver con la creación de juego.

Las eliminaciones recientes son un llamado de atención para todos aquellos futbolistas que han bajado su nivel en este primer lapso de la temporada. Los fanáticos esperan ver una mejor postura de sus estrellas en cada uno de los partidos que restan en el calendario.

Finalmente, el próximo compromiso, que queda en el Santiago Bernabéu este próximo sábado 17 de enero ante el Levante, será un escenario en el que tendrán que demostrar que pueden recuperarse de estas previas actuaciones y darles una nueva alegría a sus exigentes fanáticos.