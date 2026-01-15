¿Qué le depara al Real Madrid tras el fracaso en Copa del Rey?

Suscríbete a nuestros canales

La eliminación del Real Madrid a manos del Albacete Balompié ha desatado un terremoto de proporciones épicas en Chamartín.

No solo por la derrota en sí, sino por el contexto. El debut de Álvaro Arbeloa como entrenador del primer equipo ha sido bautizado con un "Albacetazo" que ha puesto a la afición y a la prensa en pie de guerra.

Sin embargo, la historia reciente del club blanco nos dice que un descalabro ante un equipo de categoría inferior en la Copa del Rey suele ser el preludio de temporadas con desenlaces drásticos, que oscilan entre la sequía absoluta y la gloria continental.

El historial de las "noches negras"

Desde el año 2009, es importante repasar cómo terminaron los años en los que el Madrid mordió el polvo ante equipos humildes, para entender qué podría esperar el equipo de Arbeloa en los próximos meses:

1. 2009-2010 - Manuel Pelligrini

Fue el inicio de la era de los galácticos 2.0 (Cristiano, Kaká, Benzema). La eliminación ante el Alcorcón (2ªB) con un 4-1 en el global fue una humillación nacional.

Terminaron como subcampeones con un récord de 96 puntos, pero no bastó para superar al Barça de Guardiola. Champions League: El trauma se extendió a Europa, cayendo en octavos de final contra el Olympique de Lyon.

2. 2015-2016 - Rafa Benítez

Esta eliminación no fue deportiva, sino administrativa por alineación indebida ante el Cádiz (2ªB). El caos institucional terminó con el despido de Rafa Benítez semanas después.

LaLiga: Subcampeones, luchando hasta la última jornada tras la llegada de Zinedine Zidane

Champions League: El equipo se repuso del caos y se coronó campeón de Europa (La Undécima) en Milán.

3. 2020-2021 - Zinedine Zidane

En plena pandemia y con Zidane en el banquillo, el Madrid cayó ante un Alcoyano (2ªB) que jugaba con diez hombres en la prórroga.