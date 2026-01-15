Real Madrid: Jürgen Klopp no cierra las puertas al club

Suscríbete a nuestros canales

Jürgen Klopp desde su debut en el Mainz mostró algo especial al resto de entrenadores en Alemania. Sus éxitos y su gestión de grupo habla por sí solas con muchos títulos en cada equipo donde entrenó. Desde su país apuntan a que no cierra la puerta al Real Madrid, pero tiene una condición clara.

El periodista Florian Plettenberg (relación con el agente de Klopp) aseguró que el ex DT tiene dos opciones para volver: La primera es la Selección de Alemania y la otra el Real Madrid. El equipo blanco es un equipo que le atrae, pero únicamente firmaría tras finalizar la temporada.

Desde España indican que Jürgen siempre estuvo entre las posibilidades para ser DT del conjunto merengue. Junto a Zinedine Zidane eran las opciones que mejor gustaban en la directiva. Sin embargo, las condiciones son claras con el alemán y habrá que esperar para ver los resultados de Arbeloa.

¿Por qué Jurgen Klopp públicamente cerró las puertas al Real Madrid?

Jurgen Klopp públicamente resaltó que recibió una llamada el fin de semana, pero no tenía nada que ver con el Real Madrid. Por otra parte, aprovechó para resaltar que si Xabi Alonso solo duró 6 meses, es porque las cosas no están bien en el club; y sentenció que no tiene interés de entrenar.

Sin embargo, desde Alemania aseguran que esa negativa es una cortina de humo. Por que desde su retiro le indicó a muchas personas allegadas que solo iría al equipo nacional de Alemania y al Real Madrid. Son dos de los proyectos que más le hacen ilusión y que lo sacarían del retiro.

Jürgen Klopp un entrenador que ilusionaría al Real Madrid

Jurgen Klopp es uno de los grandes favoritos para entrenar al Real Madrid. Es una opción que comenzó en 2012-23 cuando el Borussia Dortmund eliminó al Real Madrid en Champions League. Su fútbol ofensivo, directo, de transiciones rápidas es lo que más le va al equipo y por esa razón ilusionaría al madridismo.