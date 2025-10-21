Por esta razón Jürgen Klopp se negó para dirigir al Manchester United

Suscríbete a nuestros canales

Uno de los entrenadores que cuenta con una notable trayectoria y que marcó una era importante en el Liverpool, fue Jürgen Klopp. Sin embargo, antes de comenzar esa etapa con este club, el alemán estuvo a punto de ser dirigente del Manchester United, pero se negó por una extraña razón.

Klopp llegó a los "Reds" en el año 2015 y allí se mantuvo hasta el 2024, en un periodo en el que los "Diablos Rojos" vinieron en decadencia, algo que puede deberse a un argumento del técnico alemán.

Por esta razón Jürgen Klopp no escogió al Manchester United:

En una reciente entrevista, Jürgen informó que tuvo una oferta previa a la del Liverpool del United, pero que en la reunión prefirió omitir algún posible acuerdo.

"En las reuniones me dijeron cosas que no me gustaron: 'conseguiremos a todos los jugadores que quieras... lo conseguiremos a él, y a él, y a él...' Y yo estaba allí sentado pensando... sí, este no es mi tipo de proyecto.

No quería traer de vuelta a Paul Pogba. Estas cosas no funcionan. No quería traer de vuelta a Cristiano Ronaldo, eso no ayudaría.

Su idea era traer a los mejores jugadores al club, pero nunca hablaban de fútbol. Y entonces surgió un proyecto puramente futbolístico: el Liverpool FC", manifestó según el periodista Pablo Giralt.

Esta puede ser una las principales causas por la cuales el Manchester United no ha estado ni cerca de volver a sus mejores épocas desde que se retiró Alex Ferguson.

Títulos que Jürgen Klopp alcanzó con el Liverpool: