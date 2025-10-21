PREMIER LEAGUE

Por esta razón Jürgen Klopp se negó para dirigir al Manchester United

El técnico alemán acumula múltiples premios en su palmarés 

Neyken Vegas
Lunes, 20 de octubre de 2025 a las 08:11 pm
Uno de los entrenadores que cuenta con una notable trayectoria y que marcó una era importante en el Liverpool, fue Jürgen Klopp. Sin embargo, antes de comenzar esa etapa con este club, el alemán estuvo a punto de ser dirigente del Manchester United, pero se negó por una extraña razón.

Klopp llegó a los "Reds" en el año 2015 y allí se mantuvo hasta el 2024, en un periodo en el que los "Diablos Rojos" vinieron en decadencia, algo que puede deberse a un argumento del técnico alemán.

Por esta razón Jürgen Klopp no escogió al Manchester United:

En una reciente entrevista, Jürgen informó que tuvo una oferta previa a la del Liverpool del United, pero que en la reunión prefirió omitir algún posible acuerdo.

"En las reuniones me dijeron cosas que no me gustaron: 'conseguiremos a todos los jugadores que quieras... lo conseguiremos a él, y a él, y a él...' Y yo estaba allí sentado pensando... sí, este no es mi tipo de proyecto.

No quería traer de vuelta a Paul Pogba. Estas cosas no funcionan. No quería traer de vuelta a Cristiano Ronaldo, eso no ayudaría.

Su idea era traer a los mejores jugadores al club, pero nunca hablaban de fútbol. Y entonces surgió un proyecto puramente futbolístico: el Liverpool FC", manifestó según el periodista Pablo Giralt.

Esta puede ser una las principales causas por la cuales el Manchester United no ha estado ni cerca de volver a sus mejores épocas desde que se retiró Alex Ferguson.

Títulos que Jürgen Klopp alcanzó con el Liverpool:

  • 1 Champions League 
  • 1 Supercopa de Europa 
  • 1 Mundial de Clubes 
  • 1 Premier League 
  • 2 Copa de la Liga (2021-2022 y 2023- 2024)
  • 1 Fa Cup
  • 1 Community Shield 

