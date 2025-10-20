Marruecos logra un histórico campeonato en el Mundial Sub-20

Suscríbete a nuestros canales

En una jornada que quedará grabada en los anales del fútbol juvenil, Marruecos se coronó campeón de la Copa Mundial Sub-20 de la FIFA tras vencer 2-0 a Argentina en la final disputada en el Estadio Nacional de Santiago de Chile.

La victoria marcará un hito para los 'Leones del Atlas', que se convierten en la primera selección árabe y africana en conquistar este título. Su triunfo llega tras un torneo en el que combinaron solidez defensiva, velocidad en el contragolpe y una eficacia letal.

El gol que encendió la noche llegó muy temprano, en el minuto 12, cuando Yassir Zabiri transformó un tiro libre directo con un latigazo al ángulo desde el borde del área. Argentina, favorita histórica con seis títulos juveniles, quedó sorprendida por la amenaza aérea y la agresividad del rival.

Solo 17 minutos después, en el minuto 29, Zabiri volvió a aparecer, esta vez en espacio reducido tras un pase filtrado y definió con frialdad el 0-2 que desmoralizó completamente al equipo albiceleste. A partir de ese momento, Marruecos decidió retrasar líneas, jugar al contragolpe y apostar por su plan defensivo, mientras Argentina buscaba sin éxito romper el cerrojo.

Argentina subcampeona

El conjunto sudamericano, que había desplegado un fútbol dominante a lo largo del torneo, prácticamente no logró generar peligro claro en el segundo tiempo. El plan táctico ideado por Diego Placente fue presa del nerviosismo y de la presión de la final. Marruecos, por su parte, capitalizó su momento histórico y no dejó flaquezas.

Marruecos tiene futuro

El pitazo final desató la celebración marroquí: el fútbol africano juvenil tiene un nuevo campeón y un nuevo símbolo. Argentina, por su parte, deberá digerir la derrota y replantear su proyecto, pese a haber llegado a la final con una campaña impecable hasta ese punto.

Este título de Marruecos no solo representa una conquista deportiva, sino también un mensaje de inclusión para el fútbol emergente en África y Oriente Medio. Una nueva luz se abre para futuras generaciones.