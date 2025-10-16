La Vinotinto sigue en la historia de las finales del Mundial Sub-20

Suscríbete a nuestros canales

El Mundial Sub-20 está en la etapa decisiva que revelará a su gran campeón de esta edición disputada en el suelo chileno. Argentina y Marruecos se ganaron el derecho de asistir al partido definitivo, uno que permite recordar que la Vinotinto también forma parte de esa historia.

Justamente, eso lo encontramos cuando le damos entrada a una obligada revisión de los países con presencia en finales de esta categoría, un listado que encabeza Brasil con nueve participaciones en esta instancia, seguido de las ocho que sumarán los argentinos.

Ahora bien, Venezuela puede ufanarse de formar parte de este grupo, desde que en la edición de 2017 compitió en la final de la categoría ante la selección de Inglaterra, que terminó favorable para los ingleses con marcador (1-0).

Marruecos iguala a la Vinotinto

Por su parte, otro hecho destacable en esta gran final está apegado a que los marroquíes jugarán por primera vez este partido, igualando a Inglaterra, Francia, Ucrania, Italia, México, Corea del Sur, Catar, Japón, República Checa y Venezuela.

En el renglón de selecciones que han estado en dos finales están Serbia, Rusia, Alemania y Nigeria, mientras los combinados que han jugado tres veces esta instancia son Uruguay, Portugal, Ghana y España.

Hay que señalar que el partido decisivo ya tiene su fecha establecida, el próximo domingo 19 de octubre en el Estadio Nacional Julio Martínez Prádanos, ubicado en el Parque deportivo Estadio Nacional.

Finalmente, otro hecho importante a mencionar es que Argentina es la selección más laureadas en este competición, tras sumar a sus vitrinas de campeona seis ediciones como ganadora, algo que espera aumentar en este Mundial Sub-20 en Chile.