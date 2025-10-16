LVBP: Estos son los abridores pautados para el Caribes vs Magallanes del 16 de octubre

Suscríbete a nuestros canales

Se abre el telón de una nueva temporada de la Liga Venezolana de Beisbol Profesional para seis equipos. Luego de una jornada inaugural de solamente un encuentro, que enfrentó a Cardenales de Lara y Tigres de Aragua, este jueves 16 de octubre los otros seis equipos de nuestra pelota profesional harán su estreno.

Uno de los duelos que se llevarán a cabo este jueves es el que enfrentará a Navegantes del Magallanes ante Caribes de Anzoátegui, en el Estadio José Bernardo Pérez de Valencia, en un desafío entre dos novenas que parecen levantar expectativas muy distintas para este año.

La divisa filibustera intentará hacerle honor a la gran cantidad de movimientos realizados, e iniciar con el pie derecho una temporada en la que deben pelear por el título. Por su parte, Caribes de Anzoátegui inicia una campaña que parece ser de reestructuración, y para ello, mandarán a la lomita a un pitcher que ha sabido ser caballo, para protagonizar un duelo de pitcheo formidable.

Magallanes y Caribes con sus "caballos" a la lomita

Para el debut en el José Bernardo Pérez de Valencia, el manager del Magallanes, Eduardo Pérez, ha decidido apostar por los servicios del último ganador del Premio "Carrao" Bracho: el derecho Junior Guerra. En la campaña 24/25, Guerra dejó foja de 8-1, con efectividad de 2.63 y WHIP de 1.33 en 12 aperturas.

Por parte de Caribes de Anzoátegui, la responsabilidad recaerá sobre el cubano José Ramón Rodríguez, quien también fue uno de los mejores lanzadores de la última contienda. En la pasada zafra, Rodríguez ganó cinco y perdió uno, además de acumular 3.45 de efectividad y 1.35 de WHIP en sus 13 compromisos (11 como abridor).