MLB: Mauricio Dubón el único brillo de Astros de Houston en 2025

Astros de Houston tuvo una temporada 2025 de Grandes Ligas llena de irregularidades. El equipo no logró clasificar a postemporada y tuvo una de sus peores campañas que se le recuerden. Mauricio Dubón fue el único punto positivo gracias a una defensa imperial como utility.

Dubón lideró la Liga Americana en outs por encima del promedio (OAA) con 19, y volvió a ser nominado al Guante de Oro como utility. Jugó en siete posiciones distintas, convirtiéndose en el primer jugador en la historia de los Astros en lograr esa hazaña en temporadas consecutivas.

En medio de una temporada gris, Dubón fue símbolo de profesionalismo y entrega. Su capacidad para adaptarse, cubrir zonas remotas y salvar carreras lo consolidó como el jugador más confiable de Houston. En 2025, su guante brilló, sostuvo a toda la franquicia en su peor momento.

¿Cuál es la posición de Mauricio Dubón en Astros de Houston?

Mauricio Dubón no tiene una posición fija en los Astros de Houston, porque en todas rinde con excelencia defensiva. Ha jugado en siete lugares distintos del campo, y en cada uno responde con solvencia quirúrgica. Su versatilidad lo convierte en pieza activa durante los 162 juegos de la temporada.

Aunque su bate no garantiza una ofensiva sostenida, su guante sí garantiza estabilidad. Dubón no necesita etiquetas: su valor está en la capacidad de cubrir zonas, salvar carreras y sostener el estándar defensivo de Houston. En 2025, su rol es claro: estar siempre listo, sin importar dónde lo alineen.

Dubón jugó en: 2B (37), SS (24), 3B (15), LF (15), CF (10), RF (2) y 1B (1). No es solo que haya cumplido, es que lo hizo con solvencia, dando seguridad a sus compañeros. Eso lo hace un pelotero capacitada para brillar defensivamente, el Guante de Oro como utility es una realidad.

Números de Mauricio Dubón en 2025

- 133 juegos, 369 turnos, 43 anotadas, 89 hits, 21 dobles, 7 jonrones, 33 impulsadas, 24 boletos, 42 ponches, 3 bases robadas, .241 promedio, .289 OBP, .355 SLG, .644 OPS