Tini Stoessel y Rodrigo De Paul sin reparos en la cancha con efusivo beso

Las emociones estuvieron a flor de piel con la victoria del Inter Miami, y para celebrarlo Rodrigo De Paul plantó tremendo beso a Tini Stoessel, con quien se reconcilió hace algunos meses.

Sin mucha discreción, el futbolista argentino apenas escuchó el silbato final del partido salió corriendo hacia la tribuna en búsqueda de su novia para envolverla en su brazos y darle un tierno beso que ha corrido como pólvora por Internet.

Este partido ha sido de suma importancia para el futbolista porque el equipo se consagró campeón de la Conferencia Este de la Major League Soccer (MLS), con un resultado 5 - 1 contra New York City.

Un apoyo incondicional para Rodrigo De Paul

Cuando todo parecía estar perdido entre la pareja cuando anunciaron la ruptura amorosa, Tini Stoessel y Rodrigo De Paul se dieron una segunda oportunidad que no pudieron mantener en secreto por mucho tiempo.

La cantante ha servido de apoyo para el futbolista en esta nueva etapa, pues no lo pensó dos veces para asistir al partido más importante de Inter Miami y hacer porras en compañía de su padre Alejandro Stoessel , y su gran amiga Lola Índigo.

El tierno beso entre los famosos ha puesto en la mira una vez más a los tortolitos quienes ahora viven con mucha pasión su historia de amor.