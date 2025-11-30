Estrella de High School Musical recibe con los brazos abiertos a su segundo bebé

Suscríbete a nuestros canales

La protagonista de High School Musical, Vanessa Hudgens dio a luz a su segundo bebé con el exbeisbolista Cole Tucker. Con una fotografía colgada en redes sociales la actriz confirmó la feliz noticia.

El sábado 29 de noviembre, Hudgens compartió una imagen luego del parto, con ella recostada sobre la camilla del hospital y la mano de su esposo sosteniéndola. Por los momentos, los padres no han publicado más detalles del nacimiento del nuevo miembro de la familia.

"Bueno... ¡Lo logré! ¡Tuve otro bebé! ¡Qué emocionante es el parto! Un saludo a todas las mamás. Es realmente increíble lo que nuestros cuerpos pueden hacer ", escribió.

Varias celebridades se sumaron a la ola de felicitaciones para los padres por su nuevo bebé. El actor y presentador Mario Lopez, así como la modelo Cara Delevingne fueron algunos de los famosos.

¡Crece la familia!

En julio Vanessa Hudgens y Cole Tucker anunciaron que serían padres por segunda vez, fecha que coincidió con el primer añito de su primogénito.

Ambos posaron juntos con una felicidad desbordada por el crecimiento de su familia. Además, el embarazo de la actriz de High School Musical, era evidente por su pancita de meses.