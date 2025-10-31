Vanessa Hudgens muestra se pancita de embarazo en traje de baño

Suscríbete a nuestros canales

“Nada mejor que estar embarazada junto a tu mejor amiga”, con este mensaje fue como la actriz Vanessa Hudgens posteó en Instagram, una bonita imagen mostrando su pancita.

Gran felicidad de la actriz

La estrella de la exitosa película de Disney “High School Musical”, estuvo en un día de playa, optando por llevar un traje de baño de dos piezas y su cabellera mojada al descubierto.

Con gran sonrisa y sin una gota de maquillaje, es como luce al artista quien se encuentra en la esperada de su segundo bebé.

La publicación tiene hasta el momento 990 mil me gusta y múltiples comentarios de cariño para la artista de 36 años.

Privacidad familiar

Hudgens recibió en el 2024 a su primogénito fruto de la relación que vive con su esposo, el jugador de béisbol estadounidense Cole Tucker. El nombre y sexo del bebé es totalmente privado de la pareja.

Los esposos que se casaron en una ceremonia privada en México, llevan una relación muy privada y lejos de los medios de comunicación.