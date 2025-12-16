Angelina Jolie se arma de valor y muestra las cicatrices de su mastectomía

Suscríbete a nuestros canales

La actriz ganadora del Oscar, Angelina Jolie, volvió a utilizar su poderosa plataforma para enviar un mensaje de valentía y concientización. Recientemente, la estrella de Hollywood se desnudó emocionalmente y casi literalmente para una sesión de fotos.

Pero, esta tanda de imágenes tomó un sentido especial porque por primera vez, la ex de Brad Pitt muestra de forma explícita las cicatrices resultantes de su doble mastectomía preventiva. El impacto visual es tan fuerte como su mensaje sobre lo que va más allá de la belleza.

La enfermedad que cambió a Angelina Jolie

La decisión de Jolie de someterse a una doble mastectomía preventiva en 2013 fue una noticia que conmocionó al mundo, motivada por la detección del gen BRCA1, que le confería un riesgo altísimo de padecer cáncer de mama y ovario.

Durante años, la actriz mantuvo las marcas de la cirugía bajo la discreción, pero, en su reciente colaboración con la prestigiosa revista francesa Time, decidió que era hora de cambiar esa narrativa.

Angelina comentó que, se quiso sumar a otras mujeres que han pasado por lo mismo: “Comparto estas cicatrices con muchas mujeres que amo”, afirmó en la entrevista. Además, aclaró que, la publicación vendrá con información sobre salud mamaria, prevención y conocimiento del cáncer.

El activismo de Angelina

La publicación coincide también con la promoción de “Coutures”, una película dirigida por Alice Winocour en la que Jolie interpreta a una directora de cine diagnosticada con cáncer de mama, un rol que suena profundamente conectado con su propia experiencia vital.

Además, Jolie ha utilizado plataformas anteriores para hablar de la importancia de probarse el BRCA y de reducir las barreras económicas para acceder a pruebas genéticas y controles médicos.

Su mensaje es que acceder a información médica vital no debería depender de tu lugar de residencia ni de tu capacidad económica.