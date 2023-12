¡Nada fácil! Angelina Jolie se sincera sobre su divorcio y de su vida en el cine

Angelina Jolie habló esta semana de sorprendentes detalles sobre su vida íntima tras su divorcio con Brad Pitt, así como sobre el reencuentro de su familia con sus hijos. Profundizando en los síntomas físicos que experimentó antes, durante y después de su ruptura, la actriz citó una serie de dolencias que afortunadamente ya se han resuelto, incluido el entumecimiento facial y los cambios repentinos en el azúcar en la sangre.

"Mi cuerpo reacciona muy fuerte al estrés", reveló Jolie al medio estadounidense WSJ Magazine. "Mi azúcar en sangre sube y baja. De repente tuve parálisis de Bell seis meses antes de mi divorcio".

La estrella de Hollywood también habló abiertamente sobre el costo de la fama y la naturaleza poco saludable de la industria cinematográfica, diciendo que si tuviera que comenzar su carrera hoy, probablemente elegiría no ser actriz. Incluso dejó abierta la posibilidad de parar próximamente. "De todos los lugares del mundo, Hollywood es no es un lugar saludable", añadió. La actriz admitió que sus primeros años de fama fueron difíciles y sufrió de depresión y pensamientos suicidas. Además, su carrera alcanzó su punto máximo cuando su madre murió de cáncer.



A pesar de ello, sus confesiones no terminaron ahí, ya que habló también que la intensa presión y la exposición mediática derivada de su relación con el actor Brad Pitt y el lado fuerte de su polémico divorcio dañarían a sus hijos y su salud. Todo esto se vio manifestado durante el rodaje de Maléfica: Maestra del Mal en 2018. A juzgar por la declaración de Jolie en el informe entregado a The Wall Street Journal. Su vida en Hollywood y al lado de Brad no han sido nada fácil de superar. Agregó también que ha intentado escapar del entorno durante este tiempo porque ella y su familia tienen "mucho de qué recuperarse", destacando que todavía está tratando de encontrar un equilibrio.

Por eso, en los últimos años ha optado por proyectos más flexibles que le permitan pasar más tiempo con sus hijos, quienes han sido su mayor apoyo. “Todavía estamos sanando luego de todo lo que pasó”. “Mis hijos son las personas más cercanas a mí y a mi vida, y son mis amigos más estrechos” Mientras tanto, la actriz y directora estadounidense asume el papel de la famosa cantante de ópera María Callas en la película biográfica del productor chileno Pablo Larraín, que está previsto que se estrene a finales de 2024 o en 2025.

Recientemente ingresó al mundo de la moda con Atelier Jolie, una marca sustentable ubicada en el barrio NoHo de Manhattan que cuenta con un estudio donde los clientes pueden confeccionar su propia ropa con la ayuda de diseñadores y artesanos. Finalmente, Angelina prometió abandonar Los Ángeles siempre que sea posible, por lo que definitivamente irá a su casa en Camboya para mantener un perfil bajo y vivir libremente, cosa que no puede hacer en la ciudad donde actualmente vive, porque le resulta prácticamente imposible tener una "vida pública" debido a la atención no deseada que sigue recibiendo.