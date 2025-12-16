MLB: Este japonés podría firmar con estos equipos para 2026

Suscríbete a nuestros canales

El mercado internacional de Grandes Ligas comienza a calentarse con la inminente llegada de uno de los lanzadores más codiciados del béisbol japonés. Con el pasar de los días, diversos equipos de la MLB ya se preparan para competir por los servicios de un brazo que ha generado atención tanto por su talento como por su proyección a largo plazo desde su publicación de disponible en el mercado.

De acuerdo con información publicada por Jared Diamond de The Wall Street Journal, los Yankees de Nueva York, los Cachorros de Chicago y los Philadelphia Phillies se encuentran entre los principales pretendientes del lanzador japonés Tatsuya Imai. Las franquicias interesadas esperan iniciar reuniones presenciales en Estados Unidos a partir de esta misma semana, un paso clave dentro del proceso de evaluación y negociación.

El derecho japonés se ha consolidado como una de las figuras más atractivas del béisbol profesional japonés gracias a su potencia desde el montículo, control mejorado y capacidad para dominar a bateadores de alto nivel.

¿Tatsuya Imai define su futuro?

Para organizaciones como los Yankees, la posible incorporación de Imai representa una oportunidad estratégica de reforzar su rotación con talento que estará ausente al inicio del 2026. En el caso de los Cachorros, el interés responde a su plan de rejuvenecer el cuerpo de lanzadores con piezas de alto techo competitivo.

Mientras tanto, los Philadelphia Phillies con Tatsuya Imai buscan profundidad y consistencia para mantenerse como contendientes en la División Este de la Liga Nacional.

Las reuniones en territorio estadounidense permitirán a los equipos evaluar no solo el aspecto deportivo, sino también la adaptación cultural, el estado físico y las expectativas contractuales del lanzador.

Finalmente, no cabe duda de que el nombre de Tatsuya Imai será uno de los más mencionados en las próximas horas, tomando en cuenta lo que podría aportar a cualquier organización que busque llegar a la Serie Mundial con un pitcheo estelar.