Evacúan de emergencia al público en el concierto de Shakira

La tan esperada noche para disfrutar del concierto de Shakira en Argentina, como parte de su gira “Las Mujeres Ya No Lloran World Tour”, no terminó como esperaba luego de una amenaza que generó el cambio climático.

Las autoridades del evento se vieron en la obligación de realizar una evacuación masiva en el Estadio Mario Alberto Kempes. La superestrella colombiana también tuvo que abandonar el recinto y suspender el concierto por una fuerte tormenta eléctrica.

Así fue la evacuación en el show de Shakira

La ilusión de más de 50.000 fanáticos que colmaron el estadio se transformó en una escena de tensión cuando el clima hizo de las suyas. Después de más de una hora de concierto, la lluvia comenzó a intensificarse y la aparición de relámpagos encendió las alarmas de seguridad.

Mientras la barranquillera continuaba cantando bajo la lluvia con su energía característica, el equipo técnico recibió informes de riesgo por la actividad eléctrica en el cielo de Córdoba.

Fue entonces cuando las autoridades del estadio decidieron suspender el concierto alrededor de las 23:12 (hora local) y dar la orden de evacuación inmediata de todos los asistentes para evitar cualquier accidente.

Shakira se tuvo que despedir

Con una pena profunda, la intérprete de “Estoy aquí” se dirigió al público para explicar la situación. Frente a la multitud algo empapada, la cantante habló de los truenos y relámpagos que obligaban a detener el espectáculo y tomar precauciones.

A pesar de la frustración general, su voz transmitió calma al destacar que, la decisión estaba motivada por la seguridad de todos. Ante ello, muchos se frustraron y criticaron a Shakira, mientras que otros agradecieron su sensatez.