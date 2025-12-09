El sentido homenaje de Shakira para su amigo Gustavo Cerati

Suscríbete a nuestros canales

El lunes 8 de diciembre, en una electrizante en el Estadio Vélez, Shakira dio inicio a la seguidilla de sus conciertos en Argentina como parte de su gira mundial “Las Mujeres Ya No Lloran World Tour”, y lo hizo con un homenaje que conmovió hasta los huesos.

En medio de un estadio colmado de fanáticas y luces parpadeantes, la artista sorprendió al interpretar “Día Especial”, la emotiva canción que grabó junto a Gustavo Cerati, mientras en la pantalla gigante aparecía la imagen del icónico músico ya fallecido.

Amistad profunda entre Shakira y Gustavo Cerati

Antes de empezar a cantar, la colombiana tomó el micrófono y dio unas palabras con mucho sentimiento: “Siempre que estuvimos juntos me hizo sentir que era un día especial. Por eso nuestra amistad durará para siempre. Promesa cumplida”, dijo.

La atmósfera se tornó mágica con luces, recuerdos, nostalgia y un aplauso unánime que retumbó en Vélez. En Instagram, Shakira completó: “Yo tenía un amigo al que nunca olvidaré, que siempre que estuvimos juntos me hizo sentir que era un día especial”.

La historia detrás del tributo

La elección de “Dia especial” no fue casual. Esta canción, parte del álbum “Fijación Oral Vol. 1” (2005), representa una de las colaboraciones más intensas entre Shakira y Gustavo Cerati, una unión artística que se convirtió en una amistad marcada por la admiración mutua.

Cerati contribuyó al disco con arreglos, guitarras y producción en varias pistas, lo que convirtió ese álbum en un verdadero puente entre dos mundos musicales. La propia Shakira ha dicho anteriormente que esa amistad nación cuando coincidían en sus casas en Punta del Este, Uruguay.

En cuanto al trabajo artística, la barranquillera ha destacado: “Él tocó la guitarra en ‘Mariposas’, escribimos ‘Tu boca’ juntos en Punta del Este. Ahí tengo un granero y hacíamos improvisaciones; yo tocaba la batería y él tocaba la guitarra”.

“En Bahamas hicimos ‘Devoción’ y aunque ‘Sale el sol’ no es una canción que escribí con él, sí se nota mucho su influencia sobre mí, se nota que soy Ceratiana”, agrega.