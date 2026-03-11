John Rambo regresa: Sylvester Stallone anuncia su participación en la esperada precuela

Suscríbete a nuestros canales

La legendaria saga de acción que marcó a varias generaciones volverá a la gran pantalla. El actor y creador del icónico soldado, Sylvester Stallone, confirmó que participará como productor ejecutivo en una nueva película que explorará los orígenes del mítico personaje John Rambo.

Para los seguidores de esta historia que ahora funcionará como precuela de la clásica cinta “First Blood” de 1982, es una gran noticia ya que se trata de un regreso al universo narrativo de uno de los más influyentes del género, aunque esta vez sin Stallone frente a las cámaras.

La nueva precuela que explorará el origen de John Rambo

La nueva película, titulada “John Rambo”, se centrará en los años previos a los acontecimientos de “First Blood”, la cinta que inició la saga hace más de cuatro décadas.

La historia buscará profundizar en la juventud del personaje y en los acontecimientos que marcaron su vida antes de convertirse en el veterano de guerra que el público conoció en los años ochenta.

En particular, el relato se enfocará en su experiencia durante la Guerra de Vietnam y los traumas que definieron su carácter. Este enfoque permitirá mostrar una faceta inédita del personaje, ofreciendo una mirada más humana y psicológica del soldado.

Sylvester Stallone regresa

Aunque Sylvester Stallone no interpretará al personaje esta vez, su participación como productor ejecutivo representa un vínculo directo con el legado de la franquicia.

El actor dio vida a Rambo en cinco películas desde 1982 y también participó como guionista en varias de ellas, ayudando a consolidar una saga que ha recaudado más de 819 millones de dólares en taquilla mundial.

La decisión de que Stallone no aparezca en pantalla responde a que la película mostrará una versión mucho más joven del personaje, algo que obligaba a buscar un nuevo intérprete.

El nuevo rostro de Rambo

El encargado de interpretar al joven John Rambo será el actor Noah Centineo, conocido por su participación en producciones juveniles y de acción.

La elección de Centineo representa un cambio generacional dentro de la franquicia, ya que el actor asumirá el reto de dar vida a uno de los personajes más emblemáticos del cine contemporáneo.

El proyecto estará dirigido por el cineasta finlandés Jalmari Helander, conocido por la película de acción Sisu, mientras que el guion fue escrito por Rory Haines y Sohrab Noshirvani.

La producción de la película ya está en marcha y el rodaje se desarrolla en Bangkok, Tailandia, un escenario que servirá para recrear los ambientes militares y los contextos de guerra que marcaron el origen del personaje.