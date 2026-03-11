Muere artista colombiano en brutal accidente de tránsito

Suscríbete a nuestros canales

El mundo de la música urbana atraviesa un profundo luto tras confirmarse la muerte del artista colombiano, Zalek, quien falleció en un accidente de tránsito ocurrido en Medellín.

El intérprete de apenas 30 años de edad, comenzaba a posicionarse dentro del género urbano y su repentina partida ha causado conmoción entre los seguidores y figuras de la industria musical de su país.

El accidente que acabó con la vida del artista

El hecho ocurrió el martes 10 de marzo, cuando el cantante se movilizaba en una motocicleta por la capital antioqueña, ciudad en la que residía mientras impulsaba su carrera artística. Las circunstancias exactas del accidente continúan siendo materia de investigación.

La noticia fue confirmada por su equipo de trabajo a través de un comunicado difundido en redes sociales. En el mensaje, colaboradores y allegados lamentaron la partida de quien describieron como un artista apasionado por la música y con grandes sueños dentro de la industria.

“Con el corazón roto despedimos a "Zalek", un artista que llegó a nuestra familia con sueños enormes y una pasión infinita por la música. Abrazamos a su familia, amigos y a todos los que hicieron parte de su historia. Una voz como la tuya nunca muere”, escribió su mánager.

Una carrera en ascenso dentro del género urbano

Originario de Barranquilla, Zalek se había convertido en una de las voces emergentes de la música urbana en Colombia. En los últimos años había logrado consolidar una comunidad de seguidores gracias a sus lanzamientos en plataformas digitales y a su actividad en redes sociales.

Su propuesta musical mezclaba sonidos urbanos con influencias de otros ritmos contemporáneos, lo que le permitió destacar dentro de una nueva generación de artistas que buscaban abrirse camino en el panorama nacional.

Entre sus canciones más conocidas figuran temas como “Ay amor”, “Party Coquette”, “¿Qué pasó?”, “Azoleo” y “Batería Baja”, producciones que comenzaron a ganar visibilidad en plataformas como YouTube, TikTok e Instagram.