¡Buenas noticias! Lady Gaga confirma que se casará muy pronto

La cantante y actriz estadounidense, Lady Gaga, volvió a ser tendencia tras revelar que su boda está cada vez más cerca. La artista confirmó que se casará muy pronto con su prometido, el empresario tecnológico Michael Polansky.

El anuncio llegó durante su participación en un programa especial transmitido a través de iHeartRadio, donde la intérprete aprovechó el momento para compartir una actualización sobre su vida personal.

El discreto romance de Lady Gaga y Michael Polansky

La historia de amor entre Lady Gaga cuyo nombre real es Stephanie Joanne Germanotta, y Michael Polansky, comenzó a hacerse pública en 2020, cuando la pareja fue vista junta por primera vez durante las celebraciones de Año Nuevo.

Desde entonces, su relación ha evolucionado de manera sólida, aunque manteniendo un perfil relativamente discreto. Polansky es un empresario vinculado al mundo de la tecnología y la filantropía, un territorio muy alejado del de su mujer.

Sin embargo, además de su carrera empresarial, Michael también ha colaborado con la artista en algunos proyectos creativos, incluso participando en la composición de varias canciones.

La pareja confirmó oficialmente su compromiso en 2024, y desde ese momento comenzaron los rumores sobre cuándo llegaría la boda.

Una boda que llegaría antes de lo esperado

Aunque la cantante no reveló una fecha exacta para el matrimonio, sí dejó claro que el enlace ocurrirá “pronto”, lo que disparó la expectativa entre los fans. En el mismo espacio radial, Gaga incluso pidió que se eligiera una canción especial para el día de su boda.

Algunas versiones señalan que la ceremonia podría celebrarse una vez que finalice una etapa importante de sus compromisos profesionales, aunque la cantante de “Bad Romance” no ha confirmado si será un evento íntimo o una gran celebración.