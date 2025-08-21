La canción de Lady Gaga que une a Belinda, Christian Nodal y Ángela Aguilar

Suscríbete a nuestros canales

En el siempre turbulento mundo de la farándula mexicana, Belinda y su ex Christian Nodal vuelven al ojo del huracán por las últimas declaraciones del ranchero, en las que reveló que, le había sido infiel a la cantante con Ángela Aguilar.

La reciente entrevista con Adela Micha expuso notablemente partes importantes del artista, incluyendo la relación que mantuvo con la de “Luz sin gravedad”, que incluyó un detalle relacionado con su actual esposa.

Lady Gaga presente en el "trío amoroso"

Sin pensarlo, el intérprete de “Adiós amor” confesó que, tuvo un breve romance con Aguilar, justo en la fecha que aún estaba de novio con la mexicana, a quien le pidió noviazgo con un tema previamente interpretado por la hija de Pepe.

Y es que, los internautas empezaron a hilar la cronología y hallaron que, en 2019, la joven de 21 años en 2019 grabó una versión de “Shallow”, el icónico tema de Lady Gaga con Bradley Cooper, tras una invitación de los Grammys.

Al año siguiente, Christian eligió ese mismo tema como banda sonora para pedirle que fuera su novia, lo que encendió las alarmas de todos y en redes sociales surgían preguntas como: “¿Nodal engañó a Belinda con Ángela?” o “¿Construyeron todo sobre una canción que ya tenía historia?”.

La petición de Nodal a Belinda

En agosto de 2020, la actriz y cantante dio una entrevista a “Venga la Alegría” aclarando que, la petición de su novio había sido en Valle de Bravo y no en Puerto Vallarta como se decía y, no dejó pasar la oportunidad de presumir lo romántico que fue.

“Me vendó los ojos con una almohada. Caminé más torpe de lo que soy, me destapa los ojos, veo todo lleno de velas, flores, con unas letras de ¿quieres ser mi novia? (...) con fuegos artificiales y con la canción de Shallow de Lady Gaga y esa fue nuestra canción y le dije que sí llorando”, dijo.

Posteriormente, el nacido en Sonora explicó la razón por la que eligió esa canción: “A ella le gustan mucho las películas de romance, pero en mi mente no hay recuerdo de cómo le pedía a alguien que fuera mi novia (…) ella me ha marcado de ese lado de cómo ve la vida”.