Stephany Abasali lo suelta todo sobre el triunfo de Miss México, Fátima Bosch

Después de días de rumores, acusaciones y un mar de críticas en redes sociales al Miss Universo 2025, Stephany Abasali, rompió su silencio. En una entrevista con el periodista Luis Olavarrieta, la modelo descartó tajantemente tener conocimiento de algún fraude en la coronación.

Recordemos que, la representante venezolana ocupó el puesto de segunda finalista en una edición que dejó a Fátima Bosch como la ganadora absoluta, un resultado que no le gustó a muchos, aunque, en esa lista no se encuentra Abasali, quien siempre fue muy cercana con ella.

¿Qué opina Stephany Abasali sobre la victoria de Fátima?

Según sus propias palabras: “Si en mi mente hubiera tenido la sospecha de que la organización no actuaba con transparencia, jamás hubiera participado”, refiriéndose a las especulaciones sobre un “resultado paralelo” en la elección.

Con firmeza, explicó que participar en el certamen significaba llevar el nombre de su país con orgullo y no con dudas, descartando así la posibilidad de hablar de un supuesto amaño, al menos hasta que surgiera alguna evidencia real.

Abasali quiso poner los puntos sobre las íes, ya que, muchos fanáticos venezolanos piden revocar la corona de Fátima Bosch, por lo que defendió la decisión final como definitiva.

“Hay que aceptar la voluntad de Dios, ser maduros con lo que sucede, no es el último Miss Universo, hay que ser conscientes y aceptarlo”, expresó. A su juicio, no tiene sentido revivir el pasado e indicó que la competencia ya terminó, y que lo importante es seguir adelante.

El futuro de Stephany Abasali

Lejos de sentirse abatida por no obtener la corona máxima, Stephany subrayó que llegar al top 3, en un grupo de unas 130 candidatas, le llena de orgullo. Además, celebró la victoria de Bosch con sinceridad, asegurando que la mexicana “tiene todo para llevar este reinado de la mejor manera”.

Y mirando hacia adelante anunció con entusiasmo su regreso a los estudios, retomando su formación en Economía, una meta que pospuso para participar en el certamen.

La declaración de Stephany llega en medio de una tormenta mediática. Durante los días posteriores al concurso, salieron a la luz denuncias de irregularidades.

Además, en redes se difundieron capturas que indicarían que Stephany habría “likeado” publicaciones críticas hacia el triunfo de Fátima, un gesto que algunos interpretaron como “doble moral”, dado su discurso público de respeto, no obstante, ella aclaró que no tenía nada que ver.